Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

SİVAS'ta ilk ve orta dereceli okullar, yarın başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
SİVAS'ta ilk ve orta dereceli okullar, yarın başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 16.01.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma - don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

Sabah, Sivas, Güncel
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