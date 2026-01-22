Sivas'ta yaşadığı köyde rahatsızlanan hasta kadın için ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kapalı köy yolu açılarak ambulans ulaştırıldı.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Alıçlıseki köyünde yaşayan Gülüzar Karaman aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplı yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. İş makinelerinin 5 saatlik çalışmalarının ardından kapalı yol açılarak ambulansın ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Karaman, daha sonra Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3-sayfa › Sivas'ta Ekipler Kapalı Yolu Açarak Hasta Kadına Ulaşıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?