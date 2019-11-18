Son Dakika Haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ekber Toprak (60) yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, Divriği-Sincan-Kangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde Hıdır Yılmaz (68) idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zülfi Yılmaz (69), Mürteza Çolak (72) ve Özgür Toprak (41) yaralandı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Zülfi Yılmaz, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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