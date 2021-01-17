Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta 7 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ekiplerin, yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) getirilen Coşkun, tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye yeni ambulans ile Hafik İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hastayı almak için yola çıkan ekipler, saat 23.30 sıralarında Hafik ilçesi Kamışbeli mevkisinde yolda kaldı.

Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu