Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Sivas'ta aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Sivas Belediyesi ekipleri, il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu, mesire alanında bulunan şelale dondu.
