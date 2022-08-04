Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta karavan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara Karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. A.G. idaresindeki 01 AHK 099 plakalı Fiat marka karavan ile N.V. yönetimindeki 58 ABY 569 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan P.D., H.G., S.G., H.K., H.G. ve K.E.V. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS