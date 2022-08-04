Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

04.08.2022 19:34
Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta karavan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta karavan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara Karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. A.G. idaresindeki 01 AHK 099 plakalı Fiat marka karavan ile N.V. yönetimindeki 58 ABY 569 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan P.D., H.G., S.G., H.K., H.G. ve K.E.V. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
500
MHP'den Şarkışla'da 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı MHP'den Şarkışla'da 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Sivas'ta anız yakanlara idari para cezası uygulanacak Sivas'ta anız yakanlara idari para cezası uygulanacak
Kaynak: İHA

Sivas Ankara karayolu, Münir Karaloğlu, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta karavan ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement