Sivas'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Sivas’ta Karla Mücadele Çalışmaları
13.01.2026 15:24
Sivas Belediyesi, kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Sivas Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili birim müdürleriyle bir araya geldi.

Burada çalışmaları koordine eden Uzun, daha sonra sahada karla mücadele çalışması yapan ekipleri denetledi.

Uzun, şehirde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdiklerini ve 65 mahalle muhtarının her birinin emrine birer iş makinesi ve operatör tahsis ettiklerini belirtti.

Böylece mahalledeki anlık ihtiyaçların, merkeze bağlı kalınmaksızın ve zaman kaybetmeden çözüme kavuşturulduğunu aktaran Uzun, sahada 778 personel ve 103 araç ile iş makinesinin karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Sivas

