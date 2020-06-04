Sivas'ta KKKA'dan ölüm - Son Dakika

Sivas'ta KKKA'dan ölüm

SİVAS'ta, kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören çiftçi Azamet Yıldız (72), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan, 6 çocuk sahibi Azamet Yıldız, 2 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yapılan incelemede genellikle kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Yıldız, hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde yoğun bakıma alındı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Azamet Yıldız'ın vücuduna yapışan kene bulunmadığı, farkında olmadan koparmış olabileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim almaya gelen Yıldız'ın yakınları, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.

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Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)