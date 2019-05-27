Son Dakika Haberleri: Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

1 saat önce

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm, System.String[]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan Ahmet Turan Gürler (76), 5 gün önce dağda hayvan otlattığı sırada vücuduna kene tutunduğunu fark etti.
Keneyi çıkaran Gürler, bir gün sonra dağda hayvan otlatırken rahatsızlandı.
Zara Devlet Hastanesine başvuran ve buradaki tedavinin ardından yeniden rahatsızlanan Gürler, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda 3 gün tedavisine devam edilen Gürler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gürler'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:59 Kaynak: AA
Ahmet Turan, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel
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