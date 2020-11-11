Sivas'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

Sivas'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

11.11.2020 14:19
Sivas'ta

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ın Ulaş, Zara, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ın Ulaş, Zara, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ulaş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sivas Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 10 bin çam fidanı ilçeye bağlı 19 köyde ve ilçe merkezinde toprakla buluşturuldu.

Yeşilyurt Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Ulaş Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz, ülkede eş zamanlı olarak milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Ulaş ilçesinde de fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Akköz, "İlçemizdeki orman sahasının, ağaç servetinin çoğalmasına, biyolojik çeşitliliğin gelişmesine ve çevre değerlerinin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırarak toplumun çevreye olan duyarlılığını artırmayı umut ediyoruz." dedi.

Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, güvenlik güçleri, kurum çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Zara

Zara ilçesinde Pur mevkisinde Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen programda 33 bin fidan toprakla buluştu.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, ülke genelinde olduğu gibi ilçelerinde de fidan dikme etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ülke genelinde aynı anda ağaç dikimi seferberliği yapılmaktadır. Zara ilçesi olarak 33 bin fidanımızı sahiplenerek toprakla buluşturduk." dedi.

Programa, Zara Belediye Başkan Fatih Çelik, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki fidan dikme etkinliği Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyü Elmalı'da gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçelerinde 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyerek, "Daha yeşil bir dünya için, daha yeşil bir Şarkışla için herkesi fidan dikme etkinliğine davet ettik." dedi.

Şarkışla Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Demet Telefon da ilçede yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak ise fidan dikme çalışmalarında köylerinin tercih edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli bir değerin köyünde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Suşehri

Suşehri ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında 48 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Karşıyaka Mahallesi Tabiat Parkı bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçe merkezinin yanı sıra Karacaören, Akçaağıl ve Arpacı köylerinde ağaçlandırma alanlarına 48 bin fidan dikildiğini söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de ülkenin son yıllarda ağaçlandırma seferberliğinde önemli bir yol kat ettiğini belirterek, bu seferberlikte Suşehri'nin çevresinin de ağaçlarla donatıldığını ifade etti.

Bazı vatandaşların motosiklet ve özel kıyafetleriyle yer aldığı programa Koyulhisar Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Karabina, Suşehri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla, Suşehri, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Son Dakika


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