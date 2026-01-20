Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2024 yılında 201 bin 888 olan motorlu kara taşıtı 2025 yılında 217 bin 26'ya çıktı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 112 bin 579'unu otomobil, 38 bin 400'ünü traktör, 32 bin 43'ünü kamyonet, 21 bin 963'ünü motosiklet, 6 bin 855'ini kamyon, 3 bin 128'ini minibüs, bin 309'unu otobüs, 749'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

7 bin 336 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2025 yılında 7 bin 336 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 964'ünü otomobil, bin 95'ini kamyonet, 683'ünü traktör, 255'ini motosiklet, 108'ini minibüs, 188'ini kamyon, 28'ini otobüs, 15'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS