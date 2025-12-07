Sivas\'ta Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.C.K. (54) yönetimindeki 34 ALU 175 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Sevindik köyü yakınlarında yol kenarındaki menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
