Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

16 dakika önce

Sivas'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hayri Güler yönetimindeki 58 FZ 138 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve Plaka Tanıma Sisteminin direğine çarptı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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