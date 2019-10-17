Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
16 dakika önce
Sivas'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Sivas'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hayri Güler yönetimindeki 58 FZ 138 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve Plaka Tanıma Sisteminin direğine çarptı.
Hurdaya dönen aracın sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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