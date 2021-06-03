Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (6) - Son Dakika

AYDINTEPE KÖYÜNDE YAS

Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen 9 kişiden 6'sının gelmek için İstanbul'dan yola çıktığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin Tahir beldesine bağlı Aydıntepe köyünde büyük üzüntü yaşanıyor. Ailenin yazın İstanbul'da kışın da köyde yaşadıklarını söyleyen Aydıntepe köyünden Mehmet Şerif Aydın, "Hamza Çelik ve ailesi bir hafta önce çocuklarından birinin hastane işi için İstanbul'a gitmişti. Hamza Çelik, akrabası olan Gökmen Gündoğdu'yu yolda yardımcı olması için yanında götürmüştü. Dönüş yolunda Sivas'ta kaza yapmışlar. Kurtulan yok. Bir aile yok oldu. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Bildiğim kadarı ile cenazeler İstanbul ve köyümüzde toprağa verilecek. Çünkü araçta İstanbul'da yaşayan evli kızları, torunları ve akrabaları da vardı" diye konuştu.

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı),