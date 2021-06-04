Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (6) - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (6)
04.06.2021 00:09
CENAZELER GÖNDERİLDİKaza sonrası Suşehri ve Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan cenazeler, savcılık işlemlerinin ardından alınan karar doğrultusunda sabaha bırakılmadan gece saatlerinde yakınlarına teslim edildi.
CENAZELER GÖNDERİLDİ
Kaza sonrası Suşehri ve Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan cenazeler, savcılık işlemlerinin ardından alınan karar doğrultusunda sabaha bırakılmadan gece saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Kazada ölenlerden otomobil sürücüsü Özgür Görünüş'ün cenazesi Van'ın Bahçesaray ilçesine, eşi Rabia ve oğlu Ali Baran Görünüş'ün cenazeleri de İstanbul'a gönderildi. Hafif ticari araçta hayatını kaybeden sürücü Hamza Çelik ile Gökmen Gündoğdu, Edanur Çelik ve Hasret Çelik'in cenazeleri Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine, Necla Dündar ve Burak Efe Dündar'ın cenazeleri ise İstanbul Sultangazi'ye gönderildi.
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