Son Dakika Haberleri: Sivas'ta tarihi yapılara güvenlik tedbiri
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Sivas'ta tarihi yapılara güvenlik tedbiri

1 saat önce

Sivas'ta tescilli tarihi binaların iç ve dış bakım işleri ile alınacak koruma tedbirlerinin görüşüldüğü istişare toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas'ta tarihi yapılara güvenlik tedbiri, System.String[]
Sivas'ta tescilli tarihi binaların iç ve dış bakım işleri ile alınacak koruma tedbirlerinin görüşüldüğü istişare toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcıları Yüksel Karadağ, Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Susan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Rölöve ve Anıtlar Müdürü İsmail Onur Yıldızlı katıldı.
Toplantıda Sivas'taki tarihi yapıların güvenliği, iç ve dış bakım konuları hakkında sunum yapılarak alınacak tedbirler ile onarım çalışmaları ele alındı.
Tarihi derinliği olan ender illerden birisinin Sivas olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Ecdat yadigarı eserleri gelecek kuşaklara aktarmak, güvenliğini sağlamak, iç ve dış bakımlarını aksatmamak bizlerin asli görevidir. Bu konuyu halkımızın da sahiplenmesini ve duyarlı olunmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tarihi yapıların çevresinde güvenlik kameralarının sayısını artıracağız. Ayrıca eserlerin çevresinde emniyet müdürlüğümüzce güvenlik sayısını artıracağız. Hukuki sorunu olmayan, mülkiyet problemi bulunmayan ve devlet bütçesine zarar vermeyecek tarihi niteliği olan tescilli konakları hayata tutundurmayı, harabe yapıları da ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Tarihi camilerimizin, mescitlerimizin ve türbelerin çevresi bekçilerin kontrolü altında olacak. 18 yaşından küçüklere de sprey boyaların satışı yasaklanacak. Kameralarla ya da güvenlik güçlerinin tespiti ile tarihi yapılara çöp atan, yazı yazan, zarar veren kişilere yasal işlem uygulanacak. Peyzaj, bakım ve onarımlar ihmal edilmeyecek. Tarihi dokuya hassasiyetimiz en üst düzeyde olacak."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Yüksel Karadağ, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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