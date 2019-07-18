Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Polatpaşa mevkisinde meydana geldi. Yunus Emre Durmuş yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giderken Polatpaşa mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan Mahmut Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
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