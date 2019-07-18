Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
'ın Şarkışla
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas- Kayseri
karayolu Şarkışla ilçesi Polatpaşa mevkisinde meydana geldi. Yunus Emre Durmuş yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giderken Polatpaşa mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan Mahmut Karagöz
olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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