Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza saat Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza saat Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 34 UK 3734 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü ile A.M.B ve Y.T yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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