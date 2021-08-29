Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Z.K. (55) yönetimindeki 58 AF 723 plakalı kum yüklü traktör ile K.A. (67) idaresindeki 76 AAD 606 plakalı otomobil Sivas- Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.A. (65) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika