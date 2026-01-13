Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Sivas'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde, sentetik ecza ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda, 22 parça halinde toplam 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 20 bin 614 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında ilgili maddelerden adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise narkotik madde ticareti, sevki ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİVAS