Sivas'ta yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı.

Şarkışla Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Nurcan Karakaya Özel Eğitim ve Çağdaş Yaşam Anaokulunda karne töreni düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz okullarda öğrencilerle sohbet edip karneleri dağıttı.

- Ulaş

Ulaş'ta ilçe merkez ve köylerinde eğitim gören bin 396 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ulaş İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıttı.

Öğrencilere bol bol kitap okumalarını öneren Akköz, "Notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı ayrı bir ışıksınız ve ülkemizin geleceği ve umudusunuz." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Serhat Duman ile okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Zara



Zara ilçesinde 3 bin 600 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.



Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Tatile girerken bir eğitim ve öğretim dönemi göstermiş olduğunuz performansın sonuçlarını alıyorsunuz. Başarılar da var, başarısızlıklar da. Ama bunlar bir ölçü değildir. Tüm öğrencilerimiz, inanıyorum ki tatilde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyin vermiş olduğu görev listesini uygulayarak güzel, eğlenceli ve verimli bir tatil süreci geçirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmet Sayın ve ilçe protokolü öğrencilerine karneleri ve başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Salih Uludağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.