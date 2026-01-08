Sivas'ta Yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu Protokolü - Son Dakika
Sivas'ta Yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu Protokolü

08.01.2026 16:40
Sivas Belediyesi, 112 Acil Sağlık İstasyonu için İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Sivas Belediyesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu katıldı.

Protokol kapsamında belediye tarafından inşa edilecek 300 metrekare 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Belediye Başkanı Adem Uzun, merkezin Sivas için hayırlı olmasını dileyerek, "4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 112 sağlık hizmetleri istasyonunun yapımını gerçekleştirmiş olacağız. Burada faaliyet gösteren binlerce esnafımız bu tesisimizde sağlık hizmetlerinden faydalanmış olacak. Bu çalışmamızın bölge esnafımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl Sağlık Müdürümüze de bu iş birliğinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize, 4 Eylül Sanayi Sitesi esnafımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ise belediyeye teşekkür ederek, "İlimizin acil sağlık hizmetleri imkan ve kabiliyetlerini attırmaya yönelik bu önemli protokol için belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah bu bölgede vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın acil sağlık hizmetlerine ulaşımı açısından büyük bir kolaylık olacak. Sizlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından sağlık tesisinin yapım protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

