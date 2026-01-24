Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı

Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar sonrası şehir beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Mesire alanına yiyecek aramak için inen kınalı keklikler de dikkati çekti.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki dağlık alanda yiyecek arayan dağ keçileri objektiflere yansıdı.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'a balık tutmaya gelen vatandaşlar, kalınlığı yer yer 15 santimetreyi bulan buz tabakasını baltayla kırıp, olta atmak için boşluk oluşturdu.

Öte yandan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.