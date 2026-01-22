Sivas\'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Malatya, Sivas-Kayseri ve kara yolları trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas'ta sabah saatlerinde yağış başladı. Giderek etkisini artıran yağış sonrası kentin bazı kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. Kar yağışının devam ettiği kentte Sivas-Kayseri ve Sivas Malatya kara yolları trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kapatılan yolda kalan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. - SİVAS