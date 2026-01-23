Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Tedbirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Tedbirler

Sivas\'ta Yoğun Kar Yağışı ve Tedbirler
23.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Şimşek, AFAD İl Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Sivas'ın bu yıl çetin bir kış mevsimi yaşadığını söyledi.

???????Kar yağışının beklenen ve özlenen bir durum olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ancak hayatı ve özellikle de trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle bizler, 7 gün 24 saat İl Afet Durum Acil Yönetim Merkezi olarak görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altında olsun diye bir takım tedbirler alıyoruz. Diğer yandan kaymakamlıklarımız başta olmak üzere İl Özel İdare, belediye, Karayolları ve ilgili paydaş kurumlarımız sahada canla başla çalışıyorlar." diye konuştu.

Vali Şimşek, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla resmi ve özel kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Ayrıca motokurye faaliyetlerinin de geçici süreyle durdurulduğunu vurgulayan Şimşek, "Enerji arzı konusunda da ilimizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımız durumu yakından takip etmektedir. Şu anda il genelinde 945 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için sahada yoğun çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Lütfen kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın. Kış şartlarına uygun tedbirleri alalım, valiliğimiz ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak seyahat planlamalarımızı ona göre yapalım. Karayolları olarak baktığımızda 235 araç ve 332 personel sahada. İl Özel İdaremiz 104 araç ve 148 personelle sahada. Sivas Belediyemiz de 130 araç ve 783 personelle sahada yer alarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı aralıklı olarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışının 24 Ocak Cumartesi itibarıyla sona ermesini ve hava sıcaklığının da mevsim normallerine gelmesini bekliyoruz. İl merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye, Yıldız Dağı'nda 180 santimetreye ve havaalanı bölgesinde ise 112 santimetreye ulaştı. İnşallah bereket yağmaya devam eder. Bizler de tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Şimşek, Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Tedbirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:54:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.