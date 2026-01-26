Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Sivas\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
26.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkışla'da yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın (44) kullandığı 27 BCC 038 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Y.A. (35) idaresindeki 44 AIE 697 plakalı tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin (58) kullandığı 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15) ile otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Şarkışla, Güvenlik, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:53:35. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.