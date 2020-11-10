Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'tan kısa kısa

10.11.2020 15:51
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Sivas'ın Zara ilçesinde köy muhtarlarına çam fidanı dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde köy muhtarlarına çam fidanı dağıtıldı.

Zara Orman İşletme Şefliği ile Zara Ziraat Odası iş birliğiyle, Orman İşletme Şefliği bahçesinde düzenlenen törende, köy muhtarlarına 5 bin sarı çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı konuşmada, Türkiye'de son zamanlarda çıkan yangınlar sonucu birçok orman arazisinin yok olduğunu belirterek, "Kaybettiğimizden çok fazlasına ihtiyacımızın olduğu ağaçlandırma çalışmalarına dikkati çekmek üzere bu organizasyonu yaptık." dedi.

Köylerde ağaçlandırma sahalarının fidanlarla buluşturulması amacıyla çalışmalar sürdüreceklerini ifade eden Şimşek, desteklerinden dolayı Zara Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü ve ekibine teşekkür etti.

Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Suşehri ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını denetleyen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçedeki cadde ve sokakların asfalt ve parke taşıyla kaplanacağını belirtti.

Özellikle 2020 yılının asfalt yılı olduğuna işaret eden Başkan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yıllarca asfalt yapılmayan yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz geniş bir coğrafyaya sahip. Gönül ister ki her tarafı bir anda asfalt yapalım ama bu imkansız. Fakat tüm yollarımızı zaman içerisinde güzel görünüme kavuşturacağız. Halkımızı çamurlu yollarda yürütmeyeceğiz. Özellikle 2014 yılından bugüne kadar, çamurlu ve tozlu olan yollarımıza sathi kaplamalarını dökmüştük. Şimdi ise sathi kaplamaların bulunduğu alanları sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Bizlere inanan ve güvenen halkımıza güzel, kalıcı hizmetler bırakacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Koçali ise hizmetlerinden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

Ziraat Odası, Zeki Şimşek, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika


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