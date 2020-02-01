Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi - Son Dakika

Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi

6 saat önce

Sivas'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.

Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi, System.String[]

Sivas'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.

Sivas UMKE, merkeze bağlı Güneykaya köyündeki diyaliz hastaları Şerife Ayazma ve Gülser Ateş ile Yakup köyünden Safiye Kondu'nun, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köylerinden kurtarılması için çalışma başlattı.

4X4 ambulans ile köylere ulaşan ekipler, hastaları kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerle hazırlanan klip, ilgi gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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