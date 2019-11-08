Son Dakika Haberleri: Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi
Son Dakika Güncel Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi

Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi

8 saat önce

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dediSİVAS'ta Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda dilencilik yaparken alınan M.D.(73)'nin üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar nakit para çıktı.

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dedi

SİVAS'ta Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda dilencilik yaparken alınan M.D.(73)'nin üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar nakit para çıktı. M.G., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D. otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.

Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi

Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
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