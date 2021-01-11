Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Kovid-19 aşılarına yakında başlanacağını açıkladı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili illere gerekli taksimatların yapıldığını, aşının Sivas'a da geldiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği ek binasında düzenlenen "Basınla Biz Bize" programında konuşan Ayhan, kentte salgın döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta eylül ve kasım aylarında vaka sayılarının iki sefer en üst noktaya ulaştığını belirten Ayhan, getirilen kısıtlamaların ardından aralık ayında vaka sayılarında yüzde 70 düşüş gerçekleştiğini ifade etti.

Ayhan, bu düşüşün sağlık sistemi üzerindeki yükü de önemli ölçüde azalttığını aktardı.

Sivas'ta bugüne kadar 211 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığının bilgisini veren Ayhan, bir soru üzerine ise Kovid-19 aşılarının kente geldiğini söyledi.

Aşılamanın usul ve esaslarının henüz netleşmediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Aşıda önceliğimiz sağlık çalışanları. Kovid-19 geçirmiş olanlar aşı olmayacak. Sağlık çalışanlarımızın akabinde emniyet ve jandarma personelimiz. Ardından 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve akabinde de kronik rahatsızlığı olanlar. Yaptığımız çalışmalarda yüzde 50 neredeyse vurulmak isteyen var, yüzde 50'de bu konuda bir direnç var. Maalesef Türkiye'de böyle nefreti çok kolay satın alan, çok kolay klavye kahramanlığı yapanlar var. Vatandaşın maalesef bu konudaki düşüncesinde, böyle soru işareti bıraktırıyorlar. Buradaki usul ve esaslar net çıkmadı, bu hafta içerisinde genel çizelge belli olacak. Aşı, aile hekimliklerinde mi olacak, randevulu mu olacak o konuda bir planlama yapılıyor takip ediyoruz."

Sivas'a Kovid-19 aşısının geldiğini belirten Ayhan, "Şu an illere bu konuda gerekli taksimatlar yapıldı, ilimize de geldi. Aşılamalar yakında başlayacak. Ama dediğim gibi net usul ve esas belli değil. Yaptığımız pandemi toplantısında sağlık çalışanlarımız öncelikli." dedi.

Ayhan, kendisinin de aşı yaptıracağını ifade etti.

İsmail Güneş'in eşi fotoğraf makinesi ve kamerasını müzeye bağışladı

Toplantının sonunda, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinesi, kamerası ve cep telefonu, kentte kurulması planlanan basın müzesi için bağışlandı.

Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocukları Tuluğhan ve Çağan, duygu dolu anlar içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve cep telefonunu Vali Ayhan'a teslim etti.

Ayhan, programda geçen yıl içerisinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi.

Program, basın kuruluşlarına plaket verilmesiyle sona erdi.