Sivas Valisi Salih Ayhan: Mavi kategoriden uzaklaşıyoruz - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan: Mavi kategoriden uzaklaşıyoruz

?SİVAS Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini söyledi.

Sivas'ta koronavirüs salgınıyla mücadelede denetimler sürdürülüyor. 1 Mart tarihinde başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından her ilde olduğu gibi Sivas'ta da sosyal hareketliliğin kontrolünün sağlanması için Sivas Valiliği İl Salgın Denetim Ekiplerince sahada sık sık denetimler yapılıyor. Kentte salgının seyrini ve sahada uygulanan denetimleri yakından takip eden Vali Salih Ayhan da bir kez daha esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek uyarılarda bulundu. Vali Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genel koronavirüs tablosuna göre Sivas'ın orta riskli iller arasında yer aldığını ifade ederek, vaka açısından her ilin renk skalasının belirlenmesiyle birlikte 1 Mart tarihinde vatandaşların beklentilerine yönelik normalleşme kararlarının alındığını hatırlattı.

'SOSYAL HAREKETLİLİK ARTTI, DİKKAT EDECEĞİZ'Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, "Kısıtlamaların kaldırılması herkesi sevindirdi. Ancak son 2 haftadır yaşanan sosyal hareketlilik hepimizi endişelendirmeye başladı. Genel koronavirüs tablosuna göre Sivas'ın maviye en yakın illerden biriydi. Ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değişti. Vatandaş olarak hepimiz sorumluğumuzun farkında olacağız. Alınan tedbirlere, uyarılara topyekün sahip çıkmaz isek başarılı olmamız mümkün değil. Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış söz konusu. Bu süreçte, ilimiz merkez ve ilçelerimiz daha dikkatli olmalı. Ev ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğünler ve kalabalık ortamlardaki etkileşimden dolayı yaşanan kısıtlamaların yeniden uygulanmasını arzu etmeyiz. Tekrar eskiye dönmemek için, esnafın kepenk kapatmaması için, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçilmemesi için zorunlu olmadığı sürece, her bireyin kalabalık ortamdan uzak durması önem arz etmektedir" dedi.

'YENİ BİR TRAVMA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'Vatandaşlardan bir kez daha salgına karşı rehavete kapılmadan maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ayhan, "Unutmayalım ki hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. Kul hakkı var, vebal var. Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah'ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz" diye konuştu.

LOKANTALARDA HES KODU UYGULAMASI

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise, kentte uygulanan denetimlerin başarıyla sürdürüldüğünü, bu süreçte de lokantaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Her müşterinin HES kodu ile içeriye alındığını anlatan Başkan Yiğit, salgınla mücadele duyarlılık gösteren esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.