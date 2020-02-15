Sivaslının kardan adamı böyle olur - Son Dakika
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Sivaslının kardan adamı böyle olur

17 dakika önce

Sivas'ta yarım metreyi bulan karı, sanata dönüştüren vatandaşlar yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı.

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Sivas'ta yarım metreyi bulan karı, sanata dönüştüren vatandaşlar yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı.


Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan kar kimileri için çileye dönerken, kimleri için eğlenceye dönüştü. Yarım metreyi bulan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar ve soğuğu sanata dönüştürdü. Kent merkezi Eğriköprü Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bir mobilya satışı yapan mağazada çalışan vatandaşlar, kar ve soğuğu sanata dönüştürerek yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı. Yaklaşık iki günde dondurucu soğuğa rağmen kardan kangalı 4 saatte yapmayı başardı.


Kardan kangal köpeğinin yapımında bulunan Ferhat Coşkun, yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptıklarını dile getirerek, "Kardan kangal köpeği yapmaya karar verdik. 2-3 gündür kar yağıyordu bunu fırsata çevirdik. Köpeğimiz yaklaşık 5 metre boyunda. Devasa bir köpek. Görenlerin ilgisini çekiyor, fotoğraf çekiliyorlar" dedi. - SİVAS

Buhara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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