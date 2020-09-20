Sivasspor: 1-2 - Son Dakika

Sivasspor: 1-2

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal GölenBB. ERZURUMSPOR: Farnolle - Kaan (Dk 81 Mücahit), Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun), İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)D.G.

Sivasspor: 1-2, System.String[]

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen

BB. ERZURUMSPOR: Farnolle - Kaan (Dk 81 Mücahit), Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun), İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)D.G. SİVASSPOR: Samassa - Gradel (Dk 93 Uğur Çiftçi), Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 76 Kone, Camara, Erdoğan, Ninga (Dk. 57 Cofie), Hakan Arslan, Ziya, Faycal Fajr (Dk. 75 Felix), CanerGOLLER: Dk. 70 Novikovas (BB. Erzurumspor) - Dk. 84 Kone, Dk 86 Gradel (D.G. Sivasspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. BB. Erzurumspor'un üzerinde 'Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız' yazılı formalarla çıktığı maçta goller ikinci yarıda geldi. 70'inci dakikada ev sahibi ekip Novikovas'la 1-0 öne geçerken, konuk ekip 84'te Kone, 86 da ise Gradel'in golleriyle 3 puana ulaştı.31'inci dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed pasını Emrah'a verdi. Emrah'ın pas verdiği Novikovas'ın çarprazdan sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.39'uncu dakikada Cenk Ahmet'in sağdan ortasında Rashad Muhammed'den önce kaleci Samassa son anda topu yakalayarak tehlikeyi önledi.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.53'üncü dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan'ın şutu kaleci Samassa'da kaldı.54'üncü dakikada ceza alanı içinde Yasin'le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.70'inci dakikada İbrahim Akdağ'ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa'nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.74'üncü dakikada Gradel, sol çarprazdan sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.84'üncü dakikada Sivasspor'da Erdoğan'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kone, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.86'ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor defansını tek tek geçen Gradel, topu ağlara gönderdi:  1-2.

Hakemin 5 dakika uzattığı maç Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Tokat, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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