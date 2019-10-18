Son Dakika Haberleri: Sivasspor, 5 maç sonra yenildi
Son Dakika Spor Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

Sivasspor, 5 maç sonra yenildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.


Süper Lig'de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.


Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.


Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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