Sivasspor\'a Amed Maçında Yoğun İlgi

Özbelsan Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar, erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu.

27 bin 532 kapasitesi olan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar takip etti. Sivasspor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına ilginin yoğun olduğu görüldü.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde futbolcular destek tezahüratlarında bulundu. - SİVAS