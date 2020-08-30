Sivasspor'a Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde kamp yapan Sivassporlu futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibimiz bu testle pandemi sürecinde 15. kez Kovid-19 testine tabi tutulmuş oldu." ifadelerine yer verildi.