Son Dakika Haberleri: "Sivasspor'a yakışan takım kuracağız"
Son Dakika Spor Haber

"Sivasspor'a yakışan takım kuracağız"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile anlaşma sürecini, transfer çalışmalarını ve yeni sezondaki hedeflerle ilgili konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın uzun süredir futbolcu izlediğini belirten Otyakmaz; "Hocamız Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre teklifleri kabul etmedi. Bu arada önümüzdeki yılın hazırlıklarını yaptı. Bizde onun farkındayız. Sivasspor için ekstra bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Takımdan birçok oyuncunun gitmesinin herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aksine biz bunu avantaja çevireceğiz. Önümüzdeki yıl iyi bir Sivasspor izleteceğiz" dedi.

"Hocamıza sonsuz güveniyoruz"

Transferi Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yapacağını belirten Başkan Otyakmaz şunları söyledi; "Hocamızın transfer listesini inceleyeceğiz. Artık transferlerde top Rıza hocada. Yeni sezonda eksiksiz tam bir takımla taraftarlarımızın karşısında olacağız. Transferde hocamıza sonsuz güveniyoruz. İyi transfer yapacaktır. Sivasspor'a, Sivas'a yakışır bir takım kuracağız. Taraftarımız beklesin." - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulisleri sallayan iddia! Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye, Mehmet Topal Beşiktaş'a gidiyor Ryan Babel, Galatasaray için geliyor! Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak! Gomis'ten net Fenerbahçe mesajı: Asla gitmem

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sivasspor'a yakışan takım kuracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]