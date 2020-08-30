Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

DG Sivasspor'da, 2020-2021 sezonunda futbolcuların giyecekleri forma numaraları belirlendi.
Kırmızı-beyazlı takımda futbolcuların seçtikleri forma sırt numaraları şu şekilde:
Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Claudemir 6, Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Mustapha Yatabare 9, Yasin Öztekin 10, Jorge Felix 11, Samba Camara 14, Erdoğan Yeşilyurt 17, Eren Şahin 19, Kerem Atakan Kesgin 20, Armin Derlek 22, Serhiy Rybalka 23, Muammer Yıldırım 25, Barış Yardımcı 26, Casimir Ninga 29, Mamadou Samassa 30, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88, Abdou Razack Traore 99 - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 23:28 - Kaynak: İHA
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