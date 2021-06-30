Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Samba Camara, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan dört futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.