Sivasspor'da zorunlu mola! 17 maç sonra Hakan Arslan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da zorunlu mola! 17 maç sonra Hakan Arslan... - Son Dakika Spor

Sivasspor'da zorunlu mola! 17 maç sonra Hakan Arslan...

6 saat önce

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 51. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Sivasspor'da zorunlu mola! 17 maç sonra Hakan Arslan..., System.String[]

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 51. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.


Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 31 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Rıza Çalımbay'ın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı.


Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 29'u ligde, 13'ü kupada olmak üzere 42 gole imza attı.


Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde oynadıkları karşılaşmalarda 4 gol atarak takımına katkı sağladı.


Batı Çalışma Grubu, Hakan Arslan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!

Son Dakika Haberleri
18:18 Maçın ardından - Son Dakika Spor
18:15 Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti - Son Dakika Spor
18:14 Tayfur Havutçu: "İstediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti... - Son Dakika Spor
18:12 İsmail Kartal: "6-7 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak, kendimize bakıp eleştirmemiz... - Son Dakika Spor
18:10 Liverpool, Watford'u Salah'la yıktı - Son Dakika Spor
17:42 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik - Son Dakika Spor
17:22 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'da zorunlu mola! 17 maç sonra Hakan Arslan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]