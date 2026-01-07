Sivasspor\'dan Altıparmak Açıklaması

Sivasspor Kulübü, Mehmet Altıparmak'ın PFDK'ya tedbirli sevkine ilişkin sürecin idari nitelik taşıdığını ve henüz nihai bir karar bulunmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında yürüttüğü inceleme doğrultusunda, aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da bulunduğu toplam 108 teknik sorumlu hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli sevk kararı alındı.

TFF tarafından bugün alınan karar kapsamında, Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin Sivasspor Kulübü tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı. Kulüp açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında yürütülen inceleme süreci doğrultusunda; aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da yer aldığı toplam 108 teknik sorumlu hakkında, 07.01.2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak hakkında kamuoyuna yansıyan sevk sürecine ilişkin olarak açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu sevk işlemi, nihai bir karar veya kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımamakta olup, ilgili talimatlar çerçevesinde yürütülen idari bir süreçtir. Konuya ilişkin hukuki ve idari süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda alınacak kararlar beklenecektir. Sürecin tamamlanmasının ardından, gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SİVAS