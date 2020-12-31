Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yiğidolar yarın saat 15.00'te gerçekleştireceği antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS