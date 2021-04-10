Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.