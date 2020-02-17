Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi Açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü hakem hatalarının kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi.

Otyakmaz, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla birlikte hakem hatalarının kaldığı yerden devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve Merkez Hakem Komitesi yöneticilerinin geçen hafta toplantı yaptığını anımsatan Otyakmaz, toplantıda her şeyin iyi olması, birlik ve beraberlik adına güzel şeyler konuşulduğunu belirtti.

Otyakmaz, orada bazı problemleri dile getirdiklerini aktararak, "Fakat oradaki mesajlar anlaşılmamış olacak ki bu hafta hakem atamalarını gördükten sonra 'eyvah' dedim. Cüneyt Çakır, 5 yıldır Trabzon'a gitmiyorsa bu 'barış maçı' olacaktır. Tabii bu ilk etapta insanın aklına gelen şey. 'Türkiye'nin en iyi, 1 numaralı hakemi, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden çok değerli bir hakemimiz, böyle şeyler yapmaz ve maçını yönetir' diyorsunuz. Geldi ve maçını yönetti." dedi.

"Şimdi neresinden başlayayım, hangisine bir şey söyleyeyim"

Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor-Sivasspor maçına atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Neden Cüneyt Çakır bu maça verildi? Bunu kim ne niyetle atadı, o da durumdan nasıl bir vazife çıkardı? Pozisyonları saymakla bitmez herhalde. Şimdi neresinden başlayayım, hangisine bir şey söyleyeyim. Atamaya mı söyleyeyim, Cüneyt Çakır'ın gelmesine mi söyleyeyim, Cüneyt Çakır'ın durumdan vazife çıkarmasına mı söyleyeyim. Üç dakika uzatmasına mı söyleyeyim? Artık penaltıyı söylemekten bıktık, en son korkuyorum birinin canını yakıp bize bedavadan penaltı verecekler. Onu da atamayacağız diye korkuyorum. O kadar çok dile getirdik ki bu penaltı işini yine bu maçta net bir penaltı var. Hakemlerin görmemesini bir yere kadar anlayabiliyorum. VAR'a mı söyleyeyim, Cüneyt Çakır'a mı söyleyeyim, Futbol Federasyonuna mı söyleyeyim? Kimse sanmasın ki kendi hatalarını görmüyorlar, suç atacak bir yerler arıyorlar. Kendi içimizde de kendi hatalarımızı görüyoruz, bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz."

"Konuşmuyorsun diye bana kızıyorlar"

Otyakmaz, Trabzonspor maçlarına 5 yıldır atanmayan Cüneyt Çakır'ın kendi maçlarına atanmasının şaşkınlığını yaşadığını ifade ederek, "Şimdi 5 senedir neden gitmiyorsa bundan sonra rahat rahat gidebilir. Bir şeylerden dolayı 5 senedir verilmiyor, şimdi artık rahat rahat atarlar. Onun adına da üzülüyorum, Türkiye'nin bir numaralı hakemi böyleyse öbürlerinden yandık yani." diye konuştu.

Bazı taraftarların yaşanan bu haksızlıklar ve hatalar karşısında kendisinin suskun kalmasını da eleştirdiğine dikkati çeken Mecnun Otyakmaz, şöyle devam etti:

"İşin en kötüsü, taraftarlarımızdan bazı mesajlar alıyorum. 'Konuşmuyorsun' diye bana kızıyorlar, biz bir aileyiz ve aile içerisinde bazı şeyler olur ama insanlar artık şiddete varan tepkiler göstermeye odaklanıyorlar. Buradan uyarıyorum, yani bazıları söylüyor ama bende söyleyeyim hakikaten ortam bozuluyor. 'İlk gördüğüm hakeme saldıracağım' diye sabah mail aldım. Şimdi bu toplumsal huzursuzluk başka şeylere de sirayet ediyor. Alt tarafı futbol, çıkacaksın gördüğünü çalacaksın, olacak bitecek. Kimsede haksızlık olmadığı zaman sana bir şey diyemez, bu kadar basit yani. Kafanın arkasında başka bir şey olmayacak. O zaman hiçbir sorun olmaz. Bu yapılanlar olayları başka yerlere götürüyor, bunları insanlar görmüyor mu? Yani siyaseti karıştırıyorlar, siyaseti karıştırmak bir defa çok tehlikeli. Bir siyasetin başka bir siyaset muhalefeti zaten. Bu kullanılmaya müsait bir ortam oluşuyor, bir de malzeme veriyorsun."

"Bu son uyarım, bu ayarı adalet adına yapılan bir uyarı"

Otyakmaz, yaşanacak sıkıntıların hesabının kimsenin veremeyeceğini belirterek, "Eğer bu işlerden bir sıkıntılar çıkacaksa bunların sorumluları bu hesabı veremezler. Bu adaletsizliği yapanlar bunun hesabını ödeyemezler. Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor ki. Bu son uyarım, bu uyarı adalet adına yapılan bir uyarı. Taraftarımız terörize oluyor maalesef. Görüyorum bunu, insanların sinirleri bozuluyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un 7'si geçen sezon, 22'si de bu sezon olmak üzere 29 haftadır penaltı kullanmayan takım olduğunu belirten Otyakmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir takıma 29 hafta penaltı verilmez mi? Hiç mi pozisyon yok? 22'si bu seneden 7'si de geçen seneden 29 haftadır penaltı verilmez mi? Bütün futbolseverler görüyor, bütün televizyonlar akşam yorum yapıyor. Geçen hafta, bu hafta… Kolu uygunmuş geçen hafta, kolunun altına top girecek kadar uygun demek ki. Top girmiş kolunun altına taşımış onu. Bu tür maçlardan sonra MHK'nin uygulaması var. Eski hakemlere, futbolun üst düzey insanlarına pozisyonları gönderiyorlar ve yorumlarını alıyorlar. O pozisyona yüzde 88'i penaltı değil demiş. Yani 'körler sağırlar, birbirlerini ağırlar' gibi… Peki, dün ki pozisyona Fatih'in pozisyonu için kaç tanesi 'penaltı değil' dedi. Deniz Çoban çok güzel gösterdi; 'çorabı beyaz, sonra çamurlu.' Demek ki orada müdahale var. Bizimkiler de tabi düzgün insanlar olduğu için illa penaltı alacağım, yerlere yatıp ortalığı birbirine katacağım, VAR'a gitmesini sağlayacağını düşünecek art niyetli olmadıkları için bizimkiler oyununa bakıyor ama öbürleri artık kurtlanmış. Penaltıyı verene kadar kalkmıyorlar sonrada çıkıp 90 dakika oynuyorlar. Bizimkiler öyle bir şey yapmıyor, öyle bir şey yapmalarını da istemem. Ama Allah rızası için biraz adalet, adaletsizliğin olmadığı yerde her şey olur. Sebebi de bunlar olur."

"Eserleriyle gurur duysunlar"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un cezasının 2 maçtan 1 maça indirilmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Rakibimin en güçlü şekilde karşıma çıkmasını ve onun en güçlü halini yenmek isterim. Sörloth'un olmasına da o yüzden maçtan önce bir şey demedik, demek de istemedik ama durum ortada. Sevk edildiği madde ortada. Adım adım bunu azaltarak bizim maçımıza tekrar oynayacak hale gelmesine, onun da skora etki etmesini Trabzonluların bile kabul etmemesi lazım. Etmiyordur birçoğu." dedi.

Adaletsizlikler yaşandığını savunan Otyakmaz, bundan kimsenin mutluluk duymayacağını ifade etti.

Trabzonspor maçında haksızlıklara uğradıklarını öne süren Otyakmaz, "Keşke ilk 15 dakika oynadıkları futbolu 90 dakikaya yaysalardı, golü de atmasaydık 2-0 yenselerdi, biz de buraya boynumuz bükük şekilde gelir önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı yapardık. Ama maalesef öyle olmadı. Aslında dış müdahaleler olmasaydı bu maç böyle bitmezdi. Hak edilen sonuç neyse belki Trabzon yenerdi, belki biz yenerdik belki de berabere biterdi, bu maç böyle olmazdı. Eserleriyle gurur duysunlar. Kimin içine sinecek bu işlerden alınacak sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, yaptıkları uyarıların faydası olmadığını dile getirdi.

Futboldan soğudum"

Türk futbolu adına artık kaygı duyduğunu vurgulayan Mecnun Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyice futboldan soğudum, zaten artık kabak tadı vermeye başladı. Ne için mücadele ettiğimizi de anlayamıyorum. Niye bu kadar kendimizi paraladığımızı anlayamıyorum. Ne ailemize bakabiliyoruz, ne işimize gücümüze bakabiliyoruz, ne boyumuz uzuyor kendi adımıza. Sivasspor için Türk futbolu için uğraş uğraş nelerle mücadele et. FETÖ'nün mağduru ol, MHK'nin mağduru ol, tahkimin mağduru ol. Gönlümüz geçti, inşallah sonu iyi olur. İnşallah bu kaygılarımızın hiçbir tanesi gerçekleşmez. İnşallah hak edenin kazanacağı bir lig olur."

Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde gerçekleşti.

Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer grup ise koşuyla idmana başladı.

Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman yarı sahada maçla sona erdi.

İdmana, sakatlıkları nedeniyle kontrole gönderilen Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal ile tedavileri nedeniyle Barış Yardımcı ve Arouna Kone katılmadı.