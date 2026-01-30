Sivasspor, Okoronkwo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor, Okoronkwo'yu Kadrosuna Kattı

Sivasspor, Okoronkwo\'yu Kadrosuna Kattı
30.01.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Hatayspor'dan 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SİVASSPOR, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Hatayspor'da forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Jonathan Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 80 resmi karşılaşmada görev alan Okoronkwo, bu müsabakalarda 23 gol kaydetti.

Kaynak: DHA

Hatayspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Okoronkwo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız
Fransa’da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi Arbede çıktı Fransa'da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi! Arbede çıktı
Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu
Wilfred Singo’dan kendisine gelen eleştirilere cevap Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap
ABD’li siyasetçiye elma sirkesiyle saldıran kişi hakim karşısına çıkacak ABD'li siyasetçiye elma sirkesiyle saldıran kişi hakim karşısına çıkacak

19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:59
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Okoronkwo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.