Spor

Sivasspor, Pendikspor ile Berabere Kaldı

01.02.2026 16:26
Sivasspor'un yardımcı antrenörü Otyakmaz, gol atamadıkları için üzüntülü olduklarını belirtti.

Tredyol 1. Lig'in 23. haftasında Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçta puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Bizim adımıza tek ihtimalli bir maçtı, tamamen kazanmayı istiyorduk. Saha içerisinde de bu doğrultuda hareket ettik ama maalesef olmadı ve yine kaybedilen 2 puan var." dedi.

Ligde geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldıkları maça benzer bir mücadelenin yaşandığını aktaran Evren Otyaktmaz, "Çok fazla pozisyona girdik ama yine değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir maç oldu." diye konuştu.

Müsabakanın ilk 25 dakikalık bölümünde rakibi karşılama problemi yaşadıklarını anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Sonrasında formasyon değişikliğiyle oyunu dengeledik. Pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramama sıkıntımız hala devam ediyor. 2 puan kaybı bizi gerçekten üzdü. Değişiklikler, teknik ekip bilgisi doğrultusunda yapılan değişiklikler. Yukarıda antrenörlerimiz var ve onlarla istişare halindeyiz. Bu anlamda ortak alınan bir karar. Oyuncular erken veya geç alınmış olabilir, ya da oyuncu değişiklikleri bazen tutmayabiliyor. Aly Malle'nin yerine giren Emre Gökay bizim beklentimiz olan bir oyuncu. Son pozisyonu atabilse orada çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bunu kendi içimizde değerlendiririz. Ethemi'nin hafta içerisinde bir hastalığı vardı ve ilerleyen bölümlerde oyundan düşeceğini biliyorduk. O anlamda da yeni transferimizi değerlendirdik, o da gayet iyi oynadı. Bugün kişileri değil de takımı değerlendirirsek daha iyi olur. Güçlü ve kazanma arzusunda olan bir Sivasspor vardı ama maalesef yine olmadı."

Prensip anlaşmasına varılan golcü oyuncu Rey Manaj'ın sabah antrenman yaptığını belirten Evren Otyakmaz, "Bizim için her oyuncu değerli ve Manaj da bunlardan biri. Hazır olup olmadığı konusunda bilgimiz yok, kendisiyle konuşacağız. Kısa zamanda Sivasspor forması giyerek görevini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, yönetimin Faycal Fajr transferi konusunda açıklamada bulunacağını sözlerine ekledi.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar ise maça istedikleri gibi başladıklarını söyledi.

Sivasspor'un ilk 30 dakikadan sonra formasyon değişikliğine gittiğini belirten Uçar, "Bugün oyundan memnun değilim, biz daha iyi oyunlar oynadık. Ama bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz, sakat ve cezalı oyuncularımız var. Sakat olduğu halde kadroda bulundurmak zorunda olduğumuz oyuncular var." diye konuştu.

Mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik eden Uçar, Süper Lig hedefiyle ilgili "Biz bu hedefin içerisinde olacağız, sezon sonuna kadar da bunu kovalayacağız." dedi.

Kaynak: AA

