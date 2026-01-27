Sivasspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
