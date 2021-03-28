Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan çok pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar yapan takım, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin , Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare katılmadı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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