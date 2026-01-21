Sivasspor'un Transfer Yasağı Kapatıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekledikleri 1 dosyanın kaldığını bildirdi.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta gerçekleştirdiği basın toplantısında, kulüple ilgili gündemde yer alan transfer yasağına neden olan dosyalar, mali süreçler ve transfer çalışmaları hakkında tüm detayları kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaştığını anımsattı.

Bu konularla ilgili duruşlarının ve yol haritalarının son derece açık olduğunu belirten Özçoban, "Bu kapsamda özellikle belirtmek isterim ki FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyamızın tamamı kapatılmıştır. Yalnızca yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını beklediğimiz 1 dosyamız kalmıştır. Bu sürecin de sonuçlanmasıyla birlikte transfer yasağı tamamen ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Özçoban, Transfer yasağının kalkmasının ardından, transfer komitesi ve teknik heyetin, Sivasspor'a hem sportif hem de ekonomik anlamda gerçek fayda sağlayacak futbolcuları kadroya katmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.