Sivasspor'un Transfer Yasağı Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor'un Transfer Yasağı Kapatıldı

21.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Başkanı Özçoban, 8 FIFA dosyasının kapandığını, 1 dosya kaldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekledikleri 1 dosyanın kaldığını bildirdi.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta gerçekleştirdiği basın toplantısında, kulüple ilgili gündemde yer alan transfer yasağına neden olan dosyalar, mali süreçler ve transfer çalışmaları hakkında tüm detayları kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaştığını anımsattı.

Bu konularla ilgili duruşlarının ve yol haritalarının son derece açık olduğunu belirten Özçoban, "Bu kapsamda özellikle belirtmek isterim ki FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyamızın tamamı kapatılmıştır. Yalnızca yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını beklediğimiz 1 dosyamız kalmıştır. Bu sürecin de sonuçlanmasıyla birlikte transfer yasağı tamamen ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Özçoban, Transfer yasağının kalkmasının ardından, transfer komitesi ve teknik heyetin, Sivasspor'a hem sportif hem de ekonomik anlamda gerçek fayda sağlayacak futbolcuları kadroya katmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sivasspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Transfer Yasağı Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Trump’tan ’’Suriye’de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz’’ sorusuna yanıt Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Beklenen görüşme gerçekleşti Trump ile Erdoğan arasında kritik temas Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 22:51:59. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Transfer Yasağı Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.