Sivasspor'un yeni transferi Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Kerem, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.